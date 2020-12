Noël 2020 : 7 idées cadeaux à acheter pour son mec

Un bracelet de survie pour les fans de Mike Horn

Votre compagnon est du genre à mater Koh Lanta sur TF1 et The Island sur M6 ? Pour qu'il se prenne pour Mike Horn, on vous conseille un bracelet de survie à 19,95€ chez Nature et Découvertes. Il a pas moins de 12 fonctions en cas de problème lors d'un trek ou d'une soirée camping (si votre chéri est plus du genre survivor du dimanche). Ce bijou renferme "un allume-feu et un petit paquet paille, un grattoir, deux épingles de sûreté, un fil de pêche, deux hameçons, des bouchons flotteurs, des émerillons, des plombs pour une ligne de pêche et une compresse d'alcool en cas de blessure".