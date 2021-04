Noah Centineo sera bientôt la star d'une série d'espionnage sur Netflix

L'excellente collaboration entre Netflix et Noah Centineo n'est pas près de prendre fin. Cela vient d'être annoncé, la star des films A tous les garçons que j'ai aimés et The Perfect Date, vient de rejoindre un nouveau projet de la plateforme : une série d'espionnage.