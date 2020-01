Ninho et Damso bientôt le feat ? Les deux rappeurs aperçus en studio

Le 22 mars 2019, Ninho a frappé un grand coup avec son deuxième album "Destin" composé des sons Putana, Paris c'est magique et Goutte d'eau, et sur lequel il a invité Jul, Koba LaD, Dadju et Niska (Maman ne le sait pas). Damso aurait lui aussi dû figurer sur le projet, triple disque de platine, mais l'ennemi de Booba et William Nzobazola, de son vrai nom, ne sont pas arrivés à se caler un rdv pour enregistrer le feat. "À la base, on devait faire un son dans cet album-là. Question de timing, il était en train de gérer ses petits trucs, on n'a pas pu s'attraper. Mais c'est que partie remise", a confié Ninho à Brut.

Ninho et Damso en studio !

La collab entre Damso et Ninho est donc tombée à l'eau, mais comme l'a dit l'interprète de Goutte d'eau, "c'est que partie remise". Pour preuve, les deux rappeurs ont réussi à accorder leurs emplois du temps... pour se retrouver en studio. Oui, on peut les voir réunis sur une photo dévoilée par le producteur Prinzly en Insta story. Dems et le pote de Niska sont-ils en train d'enregistrer un feat pour l'album "QALF", teasé par le son OEveillé ? Il y a de fortes chances puisque Damso est en train d'ajuster les derniers détails de son opus, dont la sortie ne devrait "plus tarder".

"Je suis en mix depuis décembre, et j'ai arrêté avec les problèmes de ma mère. Maintenant que ça va mieux je peux recommencer. Je suis dans un bon esprit désormais. Ça sera pas le même concept que le QALF de 2015, ça a évolué", a expliqué l'interprète de God Bless à Konbini.