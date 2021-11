Nina Dobrev toujours amie avec Paul Welsey depuis la fin de Vampire Diaries ? Elle se confie

Vampire Diaries a pris fin en 2017 sur la CW aux USA, mais les acteurs semblent toujours aussi proches malgré un éloignement désormais imposé par leurs différents agendas. Alors que Nina Dobrev (Elena) et Paul Wesley (Stefan) ont longtemps joué des amis/amants à l'écran, la comédienne - que l'on peut retrouver dans la comédie romantique Love Hard sur Netflix, a en effet confessé être toujours en contact avec son ex-partenaire de jeu.

Nina Dobrev toujours amie avec Paul Wesley ?

Lors de la fameuse interview Web's Most Searched Questions de Wired, l'actrice de 32 ans a notamment eu le droit à cette question : "Est-ce que Nina Dobrev et Paul Wesley sont toujours amis ?". Réponse de l'intéressée ? "Oui, mes amis. J'aimerais vous confirmer que les Dubs et moi sommes très proches. J'aime sa femme". Une révélation qui fait plaisir et qui devrait illuminer la journée de leurs fans en cette période automnale déprimante.

Et visiblement, leur amitié est même si forte qu'elle s'étend à absolument tous les membres de leurs familles respectives, "Mon chien et le sien jouent comme s'ils étaient meilleurs amis pour la vie depuis toujours". De quoi nous donner envie de lâcher un "oooh, c'est mignooooon" et faire le bonheur de Nina Dobrev. Le sourire aux lèvres, la star n'a en effet pu s'empêcher d'ajouter ensuite : "Je le vois vraiment souvent. J'aime ce mec".

Alors on ne sait pas ce qu'il en est de la relation entre Nina Dobrev et Ian Somerhalder aujourd'hui, mais si celle-ci venait à être aussi bonne, il ne devrait pas être difficile de convaincre le trio de se retrouver pour un reboot de The Vampire Diaries dans quelques années. Heureux ?