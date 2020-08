Nikkie Tutorials cambriolée et attaquée "sous la menace d’une arme"

2020 n'est pas une bonne année pour beaucoup de monde, y compris pour Nikkie de Jager, alias Nikkie Tutorials. En janvier, c'est après avoir été victime de chantage que la youtubeuse de 26 ans faisait son coming out transgenre en vidéo. Alors qu'elle s'apprêtait à réaliser un rêve en animant l'Eurovision sur les réseaux sociaux et Youtube, le concours était annulé à cause du coronavirus.

L'année n'est pas finie, et les mauvaises nouvelles non plus : sa maison de campagne dans la Pnemstraat, à Uden aux Pays-Bas, a été cambriolée, comme elle l'a annoncé sur Instagram ce samedi 8 août : "Plus tôt dans la journée, l'un de mes plus grands cauchemars est devenu réalité lorsque nous avons été cambriolés sous la menace d'une arme dans notre propre maison".

Nikkie Tutorials cambriolée "sous la menace d'une arme"

Son fiancé Dylan Drossaers et elle se sont retrouvés face à face avec les cambrioleurs, armés : "Dylan et moi avons été attaqués, mais physiquement, nous allons bien. Mais "mentalement", c'est une toute autre histoire. Je vous écris ce message pour vous dire que nous allons bien et que nous sommes en sécurité. Merci de votre compréhension alors que je prends les prochains jours pour moi".

Une info confirmée par les médias locaux : "Les auteurs ont menacé les résidents avec une arme à feu et leur ont pris un butin inconnu. Il y a au moins trois braqueurs qui se sont enfuis dans une voiture beige vers l'A50". On ne sait pas si quelque chose a été volé. De nombreuses stars de Youtube comme James Charles, Patrick Starr ou encore Tyler Oakley lui ont apporté leur soutien.