Nikkie Tutorials : après son coming out, elle s'exprime sur les menaces de chantage

Le 13 janvier dernier, Nikkie de Jager alias Nikkie Tutorials prenait tout le monde par surprise en annonçant dans une vidéo être transgenre. Si elle faisait son coming out seulement maintenant, alors qu'elle est sur Youtube depuis 10 ans, c'était par obligation, et non par choix. Elle expliquait en effet qu'elle faisait cette révélation parce qu'elle était victime de chantage.

Nikkie Tutorials victime de chantage

Invitée sur le plateau d'Ellen DeGeneres ce mercredi 22 janvier 2020, elle en a dit plus sur les menaces qu'elle a reçues. "Il y a quelques semaines, j'ai reçu des emails d'une certaine personne. Elle n'était pas d'accord avec le fait que je "mentais" et voulait que j'expose qui je suis vraiment. La personne avait un ton très oppressant et était très directe. Si nous ne donnions pas une réponse d'ici demain, la vérité aurait été dévoilée contre ma volonté. Son but était clairement de détruire ma vie", assure-t-elle.

La youtubeuse forcée de faire son coming out

Elle s'est alors sentie prise au piège et redoutait de poster sa vidéo : "J'ai commencé à pleurer et mon fiancé Dylan était juste à côté de moi. Il était du genre, 'tu peux le faire !'. Alors il m'a vraiment poussée à la poster. Il m'a dit que ça allait aller et qu'on franchirait ce cap à deux". Heureusement, elle a reçu de nombreux messages de soutien et d'encouragement : "Les gens m'ont dit qu'ils m'aimaient et qu'ils m'acceptaient. Je suis si heureuse qu'on soit en 2020 et que tout ça soit réel", a-t-elle confié, ajoutant "Cela ne fait qu'une semaine, je ne sais pas où cela me mener. Je ne sais pas où je me situe dans ce monde magique, mais tant que je peux être moi-même et inspirer les gens dans ma situation, je suis ravie".