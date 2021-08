Nicki Minaj et son mari accusés de harcèlement et d'intimidation : une femme porte plainte

Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty auraient harcelé et intimidé une femme

Nicki Minaj est connue pour sa musique mais aussi pour ses clashs. La rappeuse qui avait taclé Travis Scott et Kylie Jenner a souvent été en guerre contre Cardi B (Cardi B avait attaqué Nicki Minaj). Et maintenant, c'est Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty qui sont accusés de harcèlement, d'intimidation de témoin et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Le New York Times et TMZ ont en effet obtenus des documents juridiques montrant que Jennifer Hough a porté plainte contre le couple.

Jennifer Hough avait accusé Kenneth Petty de tentative de viol en 1994, quand elle était alors âgée de 16 ans. Il l'aurait menacée avec un couteau et il avait plaidé coupable, puis avait purgé une peine de 4 ans et demi de prison. L'époux de Nicki Minaj avait aussi été fiché comme délinquant sexuel et du coup, il est obligé de s'enregistrer régulièrement auprès des autorités. Sauf que récemment, il a oublié et a donc fini en prison. En colère, Nicki Minaj et Kenneth Petty auraient alors fait pression sur Jennifer Hough, aujourd'hui âgée de 43 ans, pour qu'elle revienne sur ses déclarations passées et sur ses accusations de tentative d'agression sexuelle.

Jennifer Hough assure qu'elle serait harcelée et intimidée par Nicki Minaj et Kenneth Petty, qu'ils auraient essayé de la faire chanter, qu'ils lui auraient envoyé des menaces et lui auraient causé une détresse émotionnelle. Elle vivrait "dans la peur", "en isolement par peur des représailles" et ferait "une grave dépression avec paranoïa".

Nicki Minaj et son mari auraient fait du chantage, proposé de l'argent, fait pression et envoyé des menaces

Jennifer Hough a raconté que le chantage, la pression, les menaces et le harcèlement auraient commencé quand Nicki Minaj et Kenneth Petty ont commencé à sortir ensemble en 2018. La star de la chanson avait assuré que son mari aurait été "injustement accusé" de tentative de viol et avait affirmé que la supposée victime aurait rétracté son histoire à l'époque, chose que Jennifer Hough dément.

En mars 2020, avant que Nicki Minaj, enceinte, montre son baby bump, Kenneth Petty avait été arrêté pour ne pas s'être enregistré en tant que délinquant sexuel. Jennifer Hough explique que l'interprète d'Anaconda l'aurait appelée pour l'emmener, elle et sa famille, à Los Angeles en échange de la rétractation de ses accusations contre son mari. Elle avait refusé de changer sa version des faits et dans les jours qui ont suivi, elle et sa famille auraient "subi un assaut d'appels de harcèlement et de visites non sollicitées". Nicki Minaj aurait aussi demandé à plusieurs personnes de contacter le frère de Jennifer Hough pour lui proposer de l'argent (500 000 dollars) en échange d'une déclaration pour se rétracter.

La célèbre maman aurait aussi envoyé des avocats au domicile de Jennifer Hough pour essayer de faire pression sur elle pour qu'elle se rétracte. Jennifer Hough parle aussi d'un autre supposé pot-de-vin de 20 000 dollars et d'une autre menace présumée pour sa sécurité. Elle a fini par déménager à cause du danger mais continuerait d'avoir peur.