Niall Horan en couple... mais pas avec une star !

En couple depuis deux mois

Selon le MailOnline, Niall Horan et Amelia Woolley seraient en couple depuis deux mois et se sont rapprochés suite au confinement imposé en Angleterre. "Niall est très sérieux au sujet d'Amelia et le confinement a intensifié ses sentiments pour elle. Il la trouve sublime et ils s'entendent très bien. Ils se sont rencontrés à Londres (...) Elle a passé beaucoup de temps à apprendre à connaître Niall chez lui à Londres après la fin du confinement" précise une source proche du couple.