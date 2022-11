Netflix répond ENFIN à la question qu'on se posait tous sur la suite de Sandman, mais il y a un twist

On ne va pas se mentir, Netflix nous a plusieurs fois brisé le coeur en annulant des séries géniales. Cette semaine encore, la plateforme s'est mis pas mal d'abonnés à dos suite à l'annonce de l'annulation de Destin : la saga Winx après deux saisons. Depuis des mois, les fans s'inquiètent aussi du sort de Sandman. Adaptée des comics de Neil Gaiman, la série avec Tom Sturridge était restée pendant de nombreuses semaines dans le top 10 des séries les plus vues dans de nombreux pays à travers le monde.

Après la sortie des 10 épisodes, Netflix a mis en ligne un épisode additionnel et les créateurs étaient chauds pour une suite. "Nous avons eu des conversations préliminaires dans l'espoir d'une saison 2 et nous sommes très excités par ce que l'on pourrait faire (...) Vous ne savez pas ce qu'il va se passer et vous n'êtes pas prêts pour la tournure que ça va prendre" avaient confié Allan Heinberg et Nei Gauman à Newsweek.

Sandman aura une suite... mais pas de saison 2 ?

Bonne nouvelle : Morpheus sera bien de retour avec une suite de Sandman ! Netflix a officialisé l'info ce mercredi 2 novembre 2022 mais il y a un twist : la plateforme ne parle en fait pas de saison 2 mais d'une simple suite, évoquant "plus d'épisodes et d'histoires adaptés de différents comics". Cela signifie-t-il que l'équipe va tourner un petit nombre d'épisodes ? Pour l'instant, c'est le mystère mais cette annonce devrait en tout cas combler les fans de bonheur !

"J'ai l'incroyable plaisir de vous dire que Netflix, Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer et moi-même donneront vie à encore plus d'histoires de Sandman. Des histoires stupéfiantes attendent Morpheus et tout le reste (sans parler de membres de la famille à rencontrer). Personne ne sera plus heureux que toute l'équipe de Sandman : ils sont les plus grands fans qui soient. Et il est temps de se remettre au travail. Il y a un dîner de famille à venir. Et Lucifer attend le retour de Morpheus en Enfer" a fait savoir Neil Gaiman dans un communiqué. De quoi laisser entendre qu'une nouvelle confrontation entre Lucifer (qui n'est plus joué par Tom Ellis) et Morpheus, déjà teasée à la fin de l'épisode 10, est au programme. On a hâte !