Netflix : le voyage spatiale le plus intense du cinéma va quitter le catalogue

Près de deux ans après sa sortie au cinéma, vous n'avez toujours pas compris Tenet ? Le scénario de ce film porté par Robert Pattinson continue de vous hanter ? Arrêtez de vous faire du mal et dépêchez-vous plutôt de (re)voir l'un (le ?) des meilleurs films de Christopher Nolan pour vous réconcilier avec son cinéma : Interstellar.

Le voyage spatiale le plus marquant des années 2010 quitte Netflix

Sorti en 2014 sur grand écran, ce film de science-fiction avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway ou encore Jessica Chastain, s'apprête en effet à quitter (temporairement ?) nos écrans. Actuellement présent sur Netflix, c'est le 8 juillet prochain que cette pépite - qui nous propose une expérience cinématographique aussi rare qu'immersive avec ce voyage dans l'espace, disparaîtra du catalogue de la plateforme. Et qu'on se le dise, c'est un véritable drame tant ce film coche toutes les cases du blockbuster parfait.

Un concept incroyable ? On y suit une équipe d'astronautes qui, alors que la Terre se meurt, franchit un trou de ver près de Saturne afin d'explorer un nouveau système stellaire pour y trouver une nouvelle planète habitable. Une réalisation folle ? On ne compte plus le nombre de plans sublimes à couper le souffle qui nous caressent la rétine (rien que la bande-annonce dans notre diaporama en est remplie). De l'action ? Là encore, Christopher Nolan rivalise d'idées pour appuyer son propos à travers des séquences où le spectaculaire côtoie la puissance. On est parfois tenu en apnée pendant de longues minutes. L'émotion ? Interstellar est marqué par de nombreux twists vibrants qui, une fois le choc passé, nous bouleversent avec force. Une réussite / 10.

Une histoire qui pourrait être vraie

Vous l'aurez compris, Interstellar est une merveille qui ne laisse clairement pas indifférent durant son visionnage. Une surprise ? Pas vraiment. Alors que le talent de Nolan n'est plus à présenter - et se sublime ici, il faut savoir que le réalisateur s'était attaché les services de Kip Thorne, un célèbre physicien américain, en amont du tournage.

A travers sa présence au sein de son équipe, le cinéaste s'était ainsi assuré une crédibilité scientifique dans l'approche de son scénario, mais également physique au moment d'imaginer les effets spéciaux. De fait, si vous ne compreniez pas pourquoi / comment ce film pouvait autant résonner en vous, vous avez désormais la réponse.