Netflix énerve ses abonnés avec ce nouveau film classé pourtant numéro 1 en France

Quel est le point commun entre les films Top Gun - Maverick et Spiderhead ? Leur réalisateur. En effet, c'est Joseph Kosinski (déjà derrière Tron - L'héritage et Oblivion) qui s'est chargé de mettre en scène ces deux gros blockbusters du printemps. Pourtant, là où le premier film cartonne au cinéma et permet à Tom Cruise de prouver qu'il est toujours l'un des hommes les plus puissants du box-office, le second est sorti dans un quasi anonymat sur Netflix.

Spiderhead oublié par Netflix ?

Une surprise ? Sur le papier, la réponse est oui. Après tout, Spiderhead peut compter sur un casting 5 étoiles avec les présences de Chris Hemsworth (Thor), Miles Teller (Whiplash), Jurnee Smollett-Bell (Birds of Prey) ou encore Tess Haubrich (Alien: Covenant), mais également sur un concept intéressant.

Dans cette dystopie, on y suit les expériences menées par un scientifique brillant sur différents détenus envoyés dans un établissement secret. L'objectif ? Tester sur ces cobayes différents médicaments capables d'altérer leurs émotions.

Aussi, alors que Netflix est déjà régulièrement critiquée par les professionnels du 7ème Art, qui regrettent souvent son manque de présence au ciné et son côté "consommation fast-food" qui empêcherait ses oeuvres de vivre dans le temps, cette absence de soutien de la plateforme fait qu'elle se retrouve aujourd'hui au centre d'une nouvelle polémique.

L'absence de promo pour le film étonne les professionnels

Tandis que Netflix est pourtant en perte de vitesse avec une inquiétante chute au niveau de ses abonnés, de nombreux observateurs ne comprennent pas pourquoi les dirigeants n'ont pas profité du gigantesque succès de Top Gun - Maverick pour faire la promo de son propre projet. Là où ils auraient clairement pu se faire plaisir en rappelant qu'eux aussi ont un film épique signé Joseph Kosinski à nous proposer, qui partage également un acteur en commun (Miles Teller), ils n'ont finalement pas fait de vagues et ont privilégié une sortie en silence, loin de tout buzz.

"Un service de streaming s'apprête à sortir un film qui a coûté plus de 100 millions de dollars porté par l'une des plus grosses stars du cinéma au monde, réalisé par un gars qui est actuellement derrière l'un des plus gros succès au cinéma de l'année. Et pourtant, je ne me souviens pas avoir vu une seule pub pour lui, a notamment déploré le réalisateur et producteur Peter Atencio sur Twitter. En tant que cinéaste, ça me fait mal de voir autant de bon travail (mais également de temps et d'argent) être investis dans des films qui n'auront au final aucun impact culturel sur la durée. J'espère que Netflix, en tant qu'entreprise, changera ses méthodes afin d'améliorer le soutien envers les films dans lesquels elle investit".

Une sortie discrète assumée par Netflix ?

Alors, cette stratégie de Netflix est-elle réellement dommageable ? Dans les faits, la réponse semble "non". Après tout, il suffit de faire un tour sur la page d'accueil pour découvrir que ce manque de promo n'a pas empêché le film - sorti ce vendredi 17 juin 2022, de se classer n°1 dans son Top 10 des oeuvres les plus regardées au sein de son catalogue. Autrement dit : c'est un succès d'audiences.

Surtout, l'absence de pub envers Spiderhead semble également totalement voulu et assumé de la part de Netflix. La raison ? Si l'on se fie aux réactions du public sur les réseaux sociaux, ce nouveau film serait très mauvais (il est noté seulement 5,5/10 sur IMDB et son score sur Rotten Tomatoes est de 35%). Aussi, on peut comprendre que les dirigeants n'avaient pas forcément envie de perdre plus d'argent en lui faisant de la pub, ni de heurter son image avec un tel résultat...

"Le film ne raconte rien d'intéressant... Hormis le casting, il n'y a rien à garder. Encore un film Netflix sans intérêt et inutile. J'ai perdu mon temps en voulant aller au bout de ce #Spiderhead", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme : "Malgré son casting alléchant et son pitch prometteur, le film ne raconte finalement pas grand chose et est d'une immense tristesse visuelle", "Bon réalisateur. Super concept. Et pourtant, au bout de 30min, #SpiderHead est peut-être le film le plus ennuyeux de l'année. Quel gâchis", ou encore, "Vide, ennuyeux, fade, prévisible, composé d'une morale déjà vue et niaise à donner des envies de meurtres, ce film d'anticipation sur le contrôle d'émotion ne fonctionne jamais et n'est pas sauvé par un casting mené par un Hemsworth ridicule. A éviter."

Bon, on vous rassure si vous aviez prévu de le voir cette semaine, Spiderhead a également le droit à des retours positifs.