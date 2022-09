Netflix : ce film qui a créé un couple culte (et détruit un autre) quitte la plateforme

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Encore un film qu'on adore qui quitte Netflix. Et pour celui-là, il y a eu du drama en coulisses ! On parle de Mr & Mrs Smith. S'il a brisé le couple Jennifer Aniston/Brad Pitt, le tournage du long métrage a aussi donné naissance au couple culte Angelina Jolie/Brad Pitt. Vous n'avez plus que quelques semaines pour le voir ou le revoir.