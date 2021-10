NCIS saison 19 : un des plus grands mystères sur Gibbs ENFIN dévoilé après 18 ans de théories

Hallelujah, le plus grand mystère de NCIS - à l'origine de nombreux fantasmes et plusieurs théories du côté des fans, a enfin été révélé. Non, on ne parle pas de la raison pour laquelle Gibbs n'a jamais osé changer de coupe de cheveux dans la série ou du chiffre d'affaires de Caf-Pow grâce à Abby, mais bien... des différents bateaux de Gibbs.

Le mystère du bateau enfin dévoilé

En effet, depuis le lancement de la série policière en 2003 sur CBS aux USA, les scénaristes n'ont jamais cessé de mettre en scène le mentor de Tony et McGee en train de construire des bateaux dans sa cave avant, à l'occasion, de partir en ballade avec. Or, une question s'est toujours posée à ce sujet : comment a-t-il fait pour tous les sortir de cet endroit étant donné qu'il n'y a aucune porte ? Bonne nouvelle, 18 ans plus tard, on a enfin la réponse.

Ce lundi 11 octobre 2021, Mark Harmon a profité de l'épisode 4 de la saison 19 pour officiellement quitter NCIS. Un départ qui n'a pas été annoncé comme définitif étant donné que la porte à un retour lui est déjà ouverte, mais qui a néanmoins motivé les créateurs à boucler la boucle concernant ce mystère autour de son personnage.

Gibbs réagit aux théories

Ainsi, comme on a pu le découvrir à l'écran pendant la visite de l'agent du FBI Alden Parker (Gary Cole) chez Gibbs, le héros de la série a visiblement toujours opté pour la solution la plus évidente possible : afin de sortir ses bateaux, il cassait tout simplement l'un de ses murs avant de le reconstruire ensuite (voir extrait dans notre diaporama).

Une décision logique ? Oui, à en croire Gibbs. Au cours d'une discussion avec Torres dans l'épisode 4, l'ex-boss de la Team a déclaré, amusé, "De quelle autre façon j'étais supposé sortir ces trucs de chez moi ?". Néanmoins, comme le lui a fait remarquer l'agent incarné par Wilmer Valderrama, alors que ce mystère hantait tout le monde depuis des années, il existait d'autres théories un peu plus étonnantes, "Les théories étaient dingues. On parle de murs coulissants, d'un système de poulies, avec un possible tunnel creusé sous la maison".

La réalité est moins folle que nos fantasmes, mais on est soulagé d'avoir enfin la réponse.