NCIS saison 18 : une agent de NCIS Nouvelle-Orléans pour remplacer Sloane (Maria Bello) ?

Sloane s'en va

La saison 18 de NCIS, dont le tournage a récemment débuté aux USA, sera marquée par un nouvel adieu. L'information a été confirmée cet été, Maria Bello - présente au casting de la série depuis la saison 15, profitera des prochains épisodes pour mettre en scène le départ Jacqueline Sloane, son personnage.

A ce jour, aucun véritable détail n'est encore connu sur la fin qui sera réservée à cette agent très spéciale - Frank Cardea (le co-showrunner de la série) a néanmoins promis qu'elle sera "à la hauteur de l'héroïne" et que "la question des fans sur ce qu'il se passe vraiment entre elle et Gibbs" sera répondue, mais on connait peut-être déjà le nom de sa remplaçante.

Sa remplaçante déjà connue ?

Sur Instagram, l'actrice Victoria Gabrielle Platt a en effet annoncé son arrivée au casting de la saison 18 en partageant une page du scénario et en déclarant en légende, "Très reconnaissante de travailler sur NCIS et de retrouver une telle communion créative. #Jevismameilleurevie". Son nom vous dit quelque chose ? C'est normal.

Si la comédienne est principalement connue pour ses rôles dans The Gates, Star-Crossed ou encore Des jours et des vies, elle est loin d'être une novice dans le NCIS-verse. Au contraire, elle est déjà apparue deux fois dans NCIS Nouvelle-Orléans, que ce soit dans l'épisode 24 de la saison 4 ou l'épisode 4 de la saison 5, avec son personnage de l'agent Michelle Silvera.

De quoi comprendre qu'elle retrouvera donc cette même héroïne afin de possiblement intégrer sur le long-terme la team de Gibbs (elle n'est attendue que dans le premier épisode à l'heure actuelle) ? Oui... mais non. En 2018, Victoria Gabrielle Platt a également joué dans NCIS Los Angeles (épisode 16 de la saison 10) MAIS avec un rôle totalement différent. Autrement dit, les producteurs de cette franchise ne semblent pas attachés à la cohérence et il n'est alors pas idiot de s'attendre à la voir incarner une troisième personne...