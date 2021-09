NCIS Los Angeles saison 13 : Callen face à son passé, un enfant pour Kensi et Deeks cette année ?

Quand la saison 13 de NCIS Los Angeles débutera le 10 octobre 2021 sur CBS aux USA, c'est un vide qui accompagnera les nouveaux épisodes. Et pour cause, comme on a pu le découvrir l'an passé, Eric Beale (Barrett Foa) et Nell Jones (Renée Felice Smith) se sont lancés dans une nouvelle vie au Japon et ont donc quitté la team. Heureusement, cette hémorragie s'arrêtera ici.

Hetty de retour, Callen face à son passé

Tandis que la saison 12 était marquée par l'absence de Hetty, l'héroïne incarnée par Linda Hunt sera bien présente cette année. "Hetty sera de nouveau impliquée dans les intrigues" a confirmé R. Scott Gemmill. Néanmoins, attendez-vous à de nombreux va-et-vient la concernant, "On va découvrir assez rapidement qu'elle a créé de gros problèmes de l'autre côté de l'océan et qu'elle va devoir y retourner afin de réparer tout ça".

De même, Hetty sera mêlée à une autre affaire entourant Callen. Cette année, l'agent incarné par Chris O'Donnell va plonger plus en profondeur dans les fichiers concernant son passé, au point de "découvrir quelque chose qui changera sa relation, pendant un moment, avec une personne dont il est très proche". Et en enquêtant sur l'implication d'Hetty au début de sa vie, "il va découvrir d'autres éléments qui étaient en jeu et qu'il avait oublié avec le temps". De gros mystères passionnants qui, on l'espère, seront à la hauteur du teasing.

Bientôt un bébé ?

Enfin, cette saison 13 pourrait également être celle... de la parentalité. Oui, Kensi et Deeks vont s'interroger sur la possibilité d'adopter et sur ce que cela impliquerait. Ils se demanderont "Est-ce que l'on est des candidats idéaux ?". S'il ne fait aucun doute qu'ils feraient des parents aimants, il est vrai que leur métier est risqué et pourrait freiner leurs ambitions de famille. A moins que l'un des deux... démissionne.