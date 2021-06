NCIS Los Angeles saison 13 : le passé de Callen bientôt exploré, gros secrets cachés par Hetty ?

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir la saison 13 de NCIS Los Angeles sur CBS aux USA (et M6 en France). Et à en croire le showrunner de la série policière, les nouvelles intrigues devraient s'intéresser au passé de Callen (Chris O'Donnell) et aux secrets que Hetty a pu lui cacher. Attention spoilers.