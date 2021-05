NCIS Los Angeles saison 12 : Barrett Foa (Eric Beale) quitte la série, il s'explique sur son départ

Un départ logique pour Barrett Foa

Malgré le renouvellement de NCIS Los Angeles pour une saison 13, Barrett Foa ne reviendra pas l'an prochain sur nos écrans. A l'occasion du final de la saison 12, diffusé ce dimanche 23 mai 2021 sur CBS aux USA, l'interprète de Eric Beale a en effet quitté la série.

Un départ inattendu du côté des fans, mais inévitable pour l'acteur. Au détour d'une interview accordée à TVLine, Barrett Foa a en effet confié qu'il s'agissait de sa décision, "Je sais que la pandémie a été difficile et étrange pour tout le monde, mais ça m'a surtout donné du temps pour faire un vrai travail sur moi-même. Un peu comme Eric Beale, j'ai pu partir explorer et m'aventurer vers d'autres choses. Eric vivait des trucs totalement fous avec sa nouvelle vie de milliardaire et moi je vivais ma meilleure vie à côté des 7 ou 8 épisodes que j'ai pu faire cette saison." Inutile donc d'en vouloir aux créateurs, il est bien à l'origine de son départ.

Une carrière à explorer pour l'acteur

Et pour ceux qui s'interrogent déjà sur la suite de sa carrière, le comédien a révélé qu'il n'était pas à court d'idées, "Je suis vraiment excité par les nouvelles et incroyables choses qui vont venir. Déjà, les théâtres sont de retour, ce qui est vraiment génial. Et la télévision aussi, mais avec un fonctionnement différent quand on compare à il y a 12 ans".

En effet, là où les séries longues étaient privilégiées au début de NCIS Los Angeles, on voit désormais davantage de mini-séries composées de 6 à 8 épisodes être produites. Et à en croire ses propos, c'est une évolution qui l'intéresse énormément, "J'ai toujours pensé que je vivrais un peu à la façon d'un bohémien. Avant NCIS LA, j'étais acteur à New York pendant 10 ans, où je passais d'une pièce à Broadway à une pièce à off-Broadway pour un projet plus régional, et ensuite revenir à Broadway... J'ai toujours pensé que ça serait ma vie".

De fait, ne soyez pas surpris de voir Barrett Foa enchaîner les projets au théâtre ou à la télévision ces prochaines années afin d'expérimenter toujours plus de choses dans sa carrière.

Barrett Foa déjà prêt à revenir

Néanmoins, si son départ de NCIS Los Angeles vous attriste, vous pouvez déjà commencer à sécher vos larmes. Tandis que la série de CBS fêtera son 300ème épisode l'an prochain, Barrett Foa a assuré qu'il était évidemment prêt à revenir dans la série.

Tandis que les scénaristes ont mis en scène une happy ending pour son personnage avec un nouveau projet de carrière à Tokyo, l'acteur est persuadé qu'il sera facile de rendre visite à ses anciens collègues, "Un retour ? Il n'y a rien que j'adorerais plus que ça. C'est vraiment cool que les créateurs aient réellement laissé la porte ouverte à un retour de Beale. Ca serait sympa de voir ce que pensent les fans au sujet d'un petit passage de Beale la saison prochaine".