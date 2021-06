NCIS Los Angeles saison 13 : enfin un bébé pour Deeks et Kensi ? Le showrunner parle de la suite

C'est officiel, NCIS Los Angeles a été renouvelée pour une saison 13. Et si les prochains épisodes ne seront pas diffusés avant la rentrée aux USA, R. Scott Gemmill (le showrunner) s'est déjà confié sur la suite, et notamment sur l'avenir de Deeks et Kensi. Alors, peut-on s'attendre à voir le couple avoir un bébé ? Attention spoilers.