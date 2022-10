N'emmenez jamais de thé avec vous en voyage : la grosse galère de cette Tiktokeuse est aussi drôle que folle

C'est une histoire pour le moins insolite que les utilisateurs de TikTok ont pu découvrir ce mardi 25 octobre 2022. Leti, a pris la parole sur son compte @l_aeticia, où elle est suivie par plus 228 000 personnes, pour raconter ce qui lui est arrivé pendant qu'elle rentrait d'Ibiza. "Je suis actuellement bloquée à l'aéroport d'Ibiza parce que, après avoir envoyé ma valise en soute, on m'a convoquée pour 'substance potentiellement illicite dans ma valise'", dévoile-t-elle tout d'abord.

Arrêtée... pour du thé à la menthe !

"On m'accuse d'avoir du shit dans ma valise et on me montre deux sachets d'herbes, mais en fait, dans ces sachets, c'est mon thé. Mon thé à la menthe !", s'amuse-t-elle ensuite. "Du coup, moi, quand on me montre les sachets, je rigole", raconte-t-elle, en précisant que c'est la pire des réactions à avoir.

Elle a ensuite attendu que la police arrive pour que les sachets soient analysés. "Tout ça pour du thé", hallucine-t-elle encore. "Il m'on fait des tests d'empreinte pour voir si j'étais fichée. Comme une criminelle, alors que je trimbale juste mon p*tain de sachet de thé dans ma valise", déplore-t-elle.

"J'ai passé la nuit dans cet aéroport"

La Tiktokeuse annonce aussi qu'on va lui confisquer son téléphone. "Je vous donne des nouvelles dès qu'on me rend mon téléphone, mais j'en ai au moins pour 5 heures apparemment", précise-t-elle.

Quelques heures plus tard, Leti a tient sa promesse et prend de nouveau la parole. "J'ai dû attendre quasiment toute la nuit que les gens viennent pour identifier si oui ou non ce que j'avais dans mon sac était de la drogue. En attendant, on m'a enlevé mon téléphone et ma carte d'identité pour pas que je puisse partir".