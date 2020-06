Myka Stauffer : la youtubeuse qui a abandonné son fils adoptif s'explique

Après un mois de silence, Myka Stauffer a pris la parole. Souvenez-vous, la youtubeuse américaine et son mari James provoquaient un véritable tollé en annonçant le 26 mai 2020 sur YouTube avoir abandonné leur fils adoptif de 4 ans et demi, Huxley, atteint d'autisme, qu'ils avaient adopté en Chine en 2017. Les deux parents expliquaient être incapables de subvenir à ses besoins spéciaux. Un mois s'est écoulé et Myka Stauffer s'est expliquée dans un communiqué publié sur Instagram le mercredi 24 juin 2020.

Myka Stauffer sort du silence et explique pourquoi elle a abandonné Huxley

Dans celui-ci, elle s'excuse et assure assumer "l'entière responsabilité des dégâts causés" : "Ma décision a provoqué le chagrin de tellement de gens et je suis désolée d'avoir laissé tomber tant de femmes qui comptaient sur moi en tant que mère". Elle reconnaît ne pas avoir été assez "préparée" avant de commencer une procédure d'adoption : "J'ai été si naïve quand j'ai commencé le processus d'adoption. Je n'ai pas été assez sélective, ni correctement équipée ou préparée (...) Tout ce que je sais, c'est que même s'il est plus heureux dans sa nouvelle famille, il a tout de même subi un traumatisme et j'en suis désolée".

"Nous n'avons pas adopté Huxley pour devenir riches"

Accusée par certains d'avoir adopté l'enfant uniquement pour l'exposer sur Youtube, augmenter leur nombre de followers et gagner de l'argent, celle qui est suivie par plus de 700 000 personnes répond : "Nous n'avons pas adopté Huxley pour devenir riches. Nous avons obtenu une petite somme d'argent tirée des vidéos sur lui. Chaque centime et bien plus est allé dans ses soins. Adopter Huxley et lui offrir tout le soutien médical dont il avait besoin a été très coûteux". Un abandon qui aura fait perdre à Myka plusieurs de ses contrats publicitaires. Selon BuzzFeed News, elle et son mari seraient visés par une enquête menée par la police du Delaware, ce qu'elle a démenti.