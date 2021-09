Mort de René Malleville : Cyril Hanouna, Camille Combal, l'OM... Les hommages se multiplient

Mort de René Malleville : il avait révélé souffrir d'un cancer

Triste nouvelle, René Malleville est mort à l'âge de 73 ans. Celui qui avait été chauffeur de bus, patron de bar et conseiller municipal était surtout connu pour être un fervent support de l'OM. Il a aussi été chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP sur C8, où il avait notamment fait parler de lui suite à un gros clash avec Benjamin Castaldi (avant de le défendre face aux menaces de mort sur le réseaux). Et il parlait de son amour pour l'équipe de foot de Marseille dans la Minute de René sur le site marseillais Le Phocéen.

René Malleville souffrait d'une terrible maladie, un cancer, comme il l'avait lui-même révélé le 18 août 2021 sur Twitter. "Je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio" avait-il confié dans un tweet, avant de préciser : "Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup".