TPMP : René Malleville s'explique avec Benjamin Castaldi après le clash et finit en larmes

Benjamin Castaldi s'explique et avoue avoir reçu des menaces de mort

Benjamin Castaldi, lui aussi présent sur le plateau de TPMP, s'est excusé auprès de René Malleville : "Je regrette sincèrement du fond du coeur si je t'ai blessé". "C'est un personnage haut en couleurs, il est extrêmement drôle, je le respecte beaucoup" a-t-il assuré. Quant aux rires en direct, celui qui avait été clashé par Cindy Lopez a tenu à souligner que ce n'était pas pour se moquer du marseillais. "Plus je vois René énervé et plus je rigole parce que je suis come ça", mais "c'est pas du tout contre René" et "c'était même pas sur le propos de René", "c'était l'enchaînement des mots".

"Je comprends que tu sois énervé" a avoué Benjamin Castaldi, mais "parce que j'ai ri, on m'a menacé de mort ? Là je ne suis pas d'accord". "On est une famille, on est là pour déconner. Mais on ne peut pas se faire menacer et insulter parce qu'on rit" a-t-il déclaré. "Avec ton tweet, tu ne t'en es pas rendu compte, tu as déclenché le feu nucléaire. Et moi je ne suis pas ici pour me faire insulter ou menacer de mort" a-t-il détaillé, en précisant : "Tu n'es pas responsable et moi non plus".