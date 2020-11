TPMP : René Malleville défend Benjamin Castaldi après les menaces de mort

Le chroniqueur évoque un possible retour dans TPMP

Le Marseillais a aussi avoué qu'il a adoré être chroniqueur dans TPMP. "Je dis à Cyril Hanouna et à toute son équipe que j'ai passé presque trois mois superbes dans ton émission Cyril. J'ai rigolé aux larmes sur ton plateau, en dehors de ton plateau, dans les couloirs, dans les loges avec des gens extraordinaires de ton entourage" a-t-il confié, très heureux d'avoir fait partie de cette aventure.

Et René Malleville a précisé qu'il pourrait revenir dans TPMP, que son départ ne sera peut-être pas définitif : "Je voulais te dire ça. L'aventure est terminée, je viens d'entendre dire que peut-être un jour je reviendrai sur ton plateau, tu as raison, on ne peut pas dire jamais, on peut pas dire jamais, voilà je le dis". Des confidences auxquelles Cyril Hanouna a réagi sur Twitter en lui affirmant : "Je t'aime tellement mon René".