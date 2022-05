Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay partage les signes qu'il lui envoie depuis l'au-delà, "c'est dingue"

Nathalie Marquay se confie sur des messages que Jean-Pierre Pernaut lui enverrait depuis l'au-delà

La mort de Jean-Pierre Pernaut, le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans, a été un choc pour les Français. Le présentateur du journal de 13h sur TF1 avait eu un cancer de la prostate, puis un cancer des poumons, mais aussi plusieurs petits AVC et des complications relatives à une opération à coeur ouvert. Et si c'était difficile pour ses nombreux fans, ça l'était encore plus pour ses proches. Sa femme Nathalie Marquay-Pernaut, qui avait déjà rendu des beaux hommages à Jean-Pierre Pernaut, a de nouveau évoqué son mari décédé ce mardi 17 mai 2022, dans TPMP sur C8.

Mais cette fois-ci, elle a parlé des signes paranormaux, des messages que Jean-Pierre Pernaut lui enverrait depuis l'au-delà. L'ancienne Miss France a notamment confié à Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs que la télé s'allume et s'éteint toute seule, que la chanson Allumer le feu de Johnny Hallyday (la préférée de Jean-Pierre Pernaut) passait en allumant le poste de radio...

Et Nathalie Marquay-Pernaut a également raconté une anecdote en particulier : "Je dis à mon amie Murielle qu'il va falloir trouver un mot de passe, pour ne pas que des gens mal intentionnés veuillent faire des photos sur le lit de mort de Jean-Pierre, il faut faire très attention au funérarium. Je ne sais pas pourquoi, je pensais à la nature et je dis qu'on va mettre le mot 'sapin'. Ma copine me regarde en me disant que c'est glauque 'sapin', quand même. Je lui dis qu'elle a raison et qu'on ne va pas mettre ça et qu'on trouvera autre chose. Et je vais prendre ma voiture pour aller à l'hôpital être près de mon Jean-Pierre, je gare la voiture à l'hôpital, et en sortant, là, deux branches de morceaux de sapin sur la roue arrière gauche de la voiture. Un truc de dingue quand même !".