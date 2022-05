Mort de Jean-Pierre Pernaut : confidences déchirantes sur sa fin de vie, "Il a fait 12 AVC"

Le 2 mars 2022, la France entière s'est retrouvée en deuil lorsqu'elle a appris le décès de Jean-Pierre Pernaut. L'ancien présentateur mythique du 13h de TF1 est décédé à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons. Depuis l'annonce, les hommages se sont multipliés à la télévisions et sur les réseaux sociaux.

Nathalie Marquay, inconsolable depuis la mort de son mari, se fait, depuis, très discrète dans les médias. Elle lui a tout de même rendu un bel hommage lors de son retour sur scène. Ce samedi 7 mai 2022, la comédienne a fait sa première apparition à la télé depuis le départ de Jean-Pierre. Elle était invitée sur la chaîne Belge RTL-TVi pour parler de sa participation à Télévie, un événement caritatif pour la recherche sur le cancer.

"Jean-Pierre n'a pas compris ce qui se passait"

Lors de cette interview, la maman de Lou, qui a répondu aux critiques sur son deuil, a fait des confidences bouleversantes sur les derniers instants de son mari. "Il n'avait plus de traces du cancer du poumon, en janvier dernier, mais son corps était fatigué", a-t-elle expliqué, avant d'indiquer : "Il a fait douze AVC et des thromboses... Jean-Pierre n'a pas compris ce qui se passait, mais je peux vous assurer qu'il n'a pas souffert".

"Nous nous sommes toujours battus pour qu'on parle de la maladie et qu'on utilise le mot 'cancer'" a ensuite tenu à rappeler l'ancienne Miss France. "C'est ma première télé (depuis la mort de son mari, ndlr) et il serait fier de me voir au Télévie. Prenez rendez-vous chez votre médecin. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Se faire dépister, c'est primordial !" a-t-elle ajouté.