Mort de Gaspard Ulliel : Pierre Niney bouleversé par sa disparition, "Bizarre de parler de lui au passé"

Le 19 janvier 2022, à la suite d'un accident de ski, Gaspard Ulliel a malheureusement perdu la vie à seulement 37 ans. Une disparition qui a bouleversé le public, mais également le monde du cinéma qui a perdu l'un de ses plus grands talents. Aussi, à l'occasion de son invitation dans l'émission En Aparté sur Canal+, Pierre Niney a souhaité rendre un bel hommage à celui qui a marqué sa vie.

"Il a toujours été d'une élégance, gentillesse totale"

Si les deux comédiens n'ont jamais tourné ensemble, ils ont néanmoins partagé un rôle commun en 2014, celui de Yves Saint Laurent. En effet, Pierre Niney - récompensé d'un César pour sa performance, a incarné le créateur de mode dans le film Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, tandis que Gaspard Ulliel s'est glissé dans sa peau à l'occasion du long-métrage Saint Laurent de Bertrand Bonello.

Une coïncidence étonnante qui, à en croire l'acteur, leur a permis de se rapprocher et de créer un véritable lien. "J'ai vu son Yves Saint Laurent à lui. On échangeait pendant nos tournages, ce qui était étrange. Parce que quand je finissais le mien, il débutait le sien", s'est-il souvenu. Tandis que l'univers du 7ème Art tentait pourtant de les diviser à l'époque, "Il y avait deux productions qui se livraient une petite guerre de cinéma. Ça, vachement boosté par des médias qui avaient envie d'opposer les projets. (...) On sait bien que le clash, c'est plus vendeur que la nuance", le comédien a rappelé combien Gaspard Ulliel s'était à l'inverse montré d'un grand soutien, "Au milieu de ça, il a toujours été d'une élégance, d'une bienveillance, d'une gentillesse totale".

Pierre Niney touché par la disparition de Gaspard Ulliel

Puis, après avoir confié, "C'était quelqu'un avec un très grand coeur", Pierre Niney n'a pu masquer son émotion face à la triste réalité, "Ca me fait vraiment bizarre de parler de lui au passé." Même si les deux acteurs n'étaient pas des amis proches, ils se côtoyaient suffisamment pour avoir leur propre complicité, "À ce moment-là, on échangeait un peu. On faisait tous les deux de la moto, on est devenus papa au même moment quasiment. Donc on a échangé quelques fois sur ces choses-là".

Aussi, très marqué par son départ, Pierre Niney a souhaité louer la grandeur de Gaspard Ulliel qui lui manquera, "La manière dont il s'est toujours comporté avec moi, alors que tout nous poussait à sans doute se méfier l'un de l'autre, j'ai toujours trouvé ça très classe de sa part".