Gaspard Ulliel : un mois après sa mort, son ex-compagne Gaëlle Pietri lui rend un bel hommage

Le 19 janvier 2022 restera un triste jour. C'est à cette date que le monde du cinéma a perdu l'un de ses plus grands talents en la personne de Gaspard Ulliel. Alors en vacances à la montagne, le comédien est malheureusement décédé à l'âge de 37 ans des suites d'un accident de ski. Une disparition soudaine qui a bouleversé le monde entier, à commencer par Gaëlle Pietri.

De 2013 à 2020, la mannequin a en effet partagé la vie de l'acteur avec lequel elle a eu un petit garçon prénommé Orso, né en 2016. Or, là où les hommages envers Gaspard Ulliel n'avaient pas tardé à voir le jour sur les réseaux sociaux à l'annonce de son décès, son ex compagne avait de son côté préféré faire preuve de discrétion afin de préserver sa famille et appréhender cette disparition tragique de façon privée.

Le bel hommage de Gaëlle Pietri à Gaspard Ulliel

Finalement, un mois après le décès de l'acteur, c'est sur Instagram que Gaëlle Pietri a décidé de prendre officiellement la parole. Après avoir encadré le prénom "Gaspard" de deux coeurs, la mannequin a tenu à remercier le public pour son respect si important en cette douloureuse période, "MERCI d'avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l'ont toujours caractérisé: La discrétion et l'humilité".

Puis, bien décidée à continuer à faire vivre les valeurs du comédien, Gaëlle Pietri a rappelé combien celui-ci était "sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine", et aurait donc "souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur". Aussi, après avoir confié, "Nous avons souhaité honorer sa mémoire en contribuant à l'association Fondation Tara Océan", la jeune femme a tout logiquement invité les fans de l'artiste à en faire de même en digne d'hommage à ce dernier, "Si vous voulez vous joindre à cette hommage, vous trouverez le lien dans ma bio."

Une belle intention qui, on l'espère, sera entendue et suivie.