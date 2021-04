Moha La Squale accusé d'agressions sexuelles : il sort du silence et fait polémique avec une vidéo

Pour se justifier, Moha La Squale a publié une vidéo qui mêle le témoignage d'une des victimes présumées et une vidéo qu'il aurait filmé avec cette même personne. Dans la vidéo, on peut l'entendre traiter une jeune femme de "menteuse" quand elle appelle sa mère en pleurs et qu'elle accuse le rappeur de l'avoir frappée. "Tu m'inventes des vies" lâche-t-il dans les images, "heureusement que je filme". Moha La Squale a continué en tweetant à propos de cette jeune femme : "Cette personne est sociopathe et psychologiquement hystérique. C'est une infime partie de ses mensonges et de ce que j'ai pu vivre. À chacune son tour, tout dépendra de l'évolution des choses".

Les twittos soulignent que ce ne sont pas des preuves de son innocence

Rappelons que Moha La Quale est présumé innocent jusqu'à ce que la justice tranche. Cette vidéo publiée sur ses réseaux sociaux n'est pas pour autant une preuve de son innocence puisqu'il s'agit d'extraits choisis par le rappeur et publiés sans contexte. Une vidéo qui est donc à prendre avec de grosses pincettes. Et ça, les internautes l'ont souligné après sa publication. Si certains fans ont soutenu l'artiste, beaucoup d'internautes ont eux aussi souligné qu'il fallait faire attention à cette vidéo, qui est un montage où, au final, beaucoup de questions restent en suspens. "Sa vidéo est minable et ne prouve rien" a écrit un twitto, un autre rappelle que ces "extraits sans aucun contexte" et y voit un "coup de com pour laver son image".

"C'est bizarre justement qu'il ai eu le réflexe de filmer" a aussi fait remarquer une autre personne, avant qu'une autre encore n'ajoute : "Mais tout ce qu'elle raconte est vrai. Lui il se filme en faisant le comédien. On sait pas ce qu'il s'est passé avant ou après qu'il filme. C'est archi monté son truc".