Moha La Squale accusé d'agressions sexuelles et de violences : le rappeur mis en examen

Moha La Squale mis en examen pour "agressions sexuelles"

En 2020, Moha La Squale s'est retrouvé au coeur de deux sombres affaires : il a eu une altercation musclée avec des policiers avant d'être arrêté et a été accusé d'agressions sexuelles et de violences par d'anciennes compagnes. Pour la première histoire judiciaire, le rappeur a reçu une condamnation de 6 mois de détention à domicile. Pour la deuxième, Moha La Squale est passé devant le juge le mercredi 14 juin 2021 : "Il a été mis en examen notamment des chefs de violences et agression sexuelle par conjoint, menaces de mort et séquestration", rapporte Le Monde.

"C'est une grande satisfaction"

Sauf que l'interprète de Luna, qui a fait polémique avec sa vidéo réponse aux accusations d'agressions sexuelles, rejette formellement les 6 plaintes déposées contre lui : "Les faits sont contestés et nous sommes satisfaits qu'une information judiciaire soit ouverte car Monsieur Bellahmed a la ferme intention de se défendre, ce qu'il a déjà commencé à faire. Pour le reste, l'affaire sera instruite par la justice et non sur internet. Les accusations contre mon client proviennent d'appels à témoignage sur les réseaux sociaux, ce qui est une particularité très forte de ce dossier qu'il faut donc appréhender avec circonspection", a expliqué son avocate, Me Elise Arfi, à l'AFP.

De son côté, l'avocat des victimes, Me Thibault Stumm, s'est réjoui de la décision de la justice : "Les investigations ont démontré combien la parole de mes clientes est aussi fiable que constante. C'est une grande satisfaction pour mes clientes qui vivent depuis des mois sous la pression de cette affaire. Gardons à l'esprit qu'il s'agit seulement d'une première étape."