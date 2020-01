Mister V et Will Smith cassent tout dans leur vidéo !

Bad Boys est de retour ! Alors que Will Smith fait son retour dans le troisième volet de Bad Boys, intitulé Bad Boys For Life, le 22 janvier prochain, l'acteur était de passage à Paris pour la promotion du film. Un exercice parfois fatiguant et stressant, comme il l'a confié dans sa dernière vidéo. Visiblement sur les nerfs, il explique, face caméra : "ça peut être très stressant. On peut vous poser des questions stupides". Heureusement, l'acteur a pu se défouler dans une fury room de la capitale... en compagnie du youtubeur français Mister V !

Mister V et Will Smith cassent tout !

Pendant 20 minutes, ils ont pu exploser vases, écran de télévision, photocopieuses, table en verre... Tout ce qui se trouvait sur leur chemin, même la vitre de la salle ! Très violent mais thérapeutique tout ça ! Un honneur pour celui qui s'apprête à sortir son album "MVP" : "Le boss final @willsmith m'a invité dans sa dernière vidéo, on savait pas quoi faire alors on est parti casser des trucs chez @thefuryroom. La vidéo entière est dispo sur sa chaîne Youtube, c'était physique le bordel ! Bad Boys For Life au cinéma le 22 janvier, let's go", a-t-il annoncé sur Instagram.