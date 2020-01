Will Smith : 5 anecdotes que vous ne connaissiez (peut-être) pas sur la star de Bad Boys

Un gros dur... mais pas trop

Will Smith joue peut-être les gros durs à l'écran, mais il reste un être humain comme un autre, avec ses failles. Ainsi, au micro de Womanandhome, l'acteur a récemment révélé avoir peur... des souris : "Je suis courageux et fort pour mes enfants, mais si jamais il y a une souris dans la maison, c'est Jada [sa femme] qui doit s'en occuper. Rien que d'en parler ça me rend nerveux".

De même, Will Smith n'est pas un grand fan de l'eau : "Il n'y avait pas beaucoup de piscine là où j'habitais quand j'étais petit, je n'ai donc jamais appris à nager et ça me gêne. Maintenant, quand je suis dans l'eau, je ne vais que là où je peux toucher le sol avec mes pieds".