Millie Bobby Brown dans sa bulle : l'actrice n'a jamais vu Harry Potter, ni de films Marvel ou DC

Millie Bobby Brown ne connait pas Harry Potter

La Génération Z se fait de plus en plus entendre et elle donne des coups de vieux à tout le monde. Tandis que les fameux Millennials passent leur temps à sortir la carte "nostalgie" et à raconter à qui veut l'entendre qu'ils ont eu la chance de grandir à l'époque de la saga cinématographique Harry Potter (là où certains doivent se contenter de la franchise bancale Les Animaux Fantastiques), Millie Bobby Brown vient de faire une révélation fracassante.

Interrogée par MTV News, la star de Stranger Things - née en 2004, a en effet confessé n'avoir jamais vu l'adaptation de l'oeuvre de J.K. Rowling, "Je n'ai jamais regardé Harry Potter. J'ai tellement d'amis qui me regardent de travers et me disent, 'Comment c'est possible ?' et je ne sais pas quoi répondre".

Une déclaration particulièrement ironique quand on sait qu'un Internaute s'est récemment amusé à Deepfaker son visage sur celui d'Emma Watson afin de la voir incarner Hermione.

L'actrice pas fan du MCU, ni de DC

Mais que les Millennials se rassurent, Millie Bobby Brown n'est pas plus au fait de ce qui appartient à sa propre génération. Là où les super-héros semblent omniprésents sur nos écrans, que ce soit au cinéma ou dans le monde des séries, l'actrice a révélé, "Je n'ai jamais vu un seul film Marvel, et je n'ai jamais regardé un film de DC. Je sais, c'est fou".

L'actrice aurait-elle un emploi du temps surchargé ou serait-elle allergique à des oeuvres jugées trop vieilles ? Rien de tout ça. Celle qui se considère comme une fan absolue de Friends n'est tout simplement pas attirée par ce genre de films. "Ca n'est pas mon truc, même si j'y suis ouverte" a-t-elle ainsi déclaré, avant d'ajouter, "Seulement, je ne me suis jamais dit, 'Oh, il faut absolument que je regarde ce film'. Je suis plus attirée par des films comme N'oublie Jamais. Mettons plus de romance dans les films".

Surtout, entre son rôle dans Stranger Things (une série SF ultra référencée niveau pop-culture) ou sa présence dans la franchise Godzilla, la comédienne se sent déjà trop proche de ces grosses sagas et a donc besoin d'autres choses, "Je ne suis pas folle [de ce genre de films] parce que j'en fais moi-même partie. Je participe déjà à ce genre de trucs, donc je veux voir des choses qui me semblent réelles".