Milla Jasmine, nouvelle résolution après le scandale de sa vidéo : "Je vais me remettre en question"

"Insulter les mères, c'est moche, et souhaiter la mort aussi. Mon mari, si il meurt, je meurs aussi. Je fais quoi si il n'est plus là ? C'est extrême pour vous, mais ça peut arriver à tout le monde de dire des choses qu'on ne pense absolument pas pour blesser" se défend l'ex de Mujdat, avant d'attaquer à nouveau celui qui l'a filmée : "Mais ça ne donne le droit à personne de me filmer à ce moment là (...) On vit dans une génération où les réseaux sociaux, ça monte vraiment à la tête. Faire des vues sur le malheur des gens, c'est encore plus triste et petit qu'insulter quelqu'un, pour moi. La vérité, je me demande même où est l'humanité là-dedans et quel plaisir ça procure".

L'influenceuse au salaire astronomique s'est ensuite directement adressée à celui qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. "Tu as eu tort de faire ça. Tu ne veux juste pas voir la vérité en face. Moi, je n'ai pas à insulter mon mari comme ça parce que ce n'est pas beau, mais surtout parce qu'il y a des gens comme toi qui veulent afficher. Moi, je vais me remettre en question, mais toi aussi il faut vraiment savoir te remettre en question", conclut-elle.