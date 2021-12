Milla Jasmine hospitalisée : "Il m'est arrivé quelque chose de très dur", son message qui relance les rumeurs

Milla Jasmine hospitalisée, la vraie raison dévoilée ?

Il y a quelques jours, Milla Jasmine a été hospitalisée et se disait victime d'une embolie pulmonaire. Mais selon Wassim TV, celle qui était dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 aurait fait une fausse couche. "Y'a 3 jours j'ai reçu une info par un compte fan à elle et qui m'est revenue aujourd'hui par deux autres personnes" a expliqué le compte Instagram @wassim.tv dans sa story, "le jour où elle a été hospitalisée c'est parce qu'elle a fait une fausse couche causée par des myomes du col de l'utérus". "L'info je l'ai reçu 3 fois en 4 jours y'a pas de fumée sans feu c'est sûrement ça" a assuré le blogueur.