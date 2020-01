Milla Jasmine et Mujdat, la rupture ? Des internautes s'interrogent 💔

Malgré ses efforts avec ses prétendants dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, Milla Jasmine avait encore son ex Mujdat en tête. Magali Berdah et son équipe l'ont alors fait venir pour laisser une chance à son histoire d'amour avec l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4. Une excellente idée puisque Milla Jasmine et Mujdat se sont remis en couple et sont même repartis de l'aventure fiancés : "Le meilleur reste à venir." Ils n'ont pas encore dévoilé la date de leur mariage.

Milla Jasmine et Mujdat séparés ?

Milla Jasmine vit donc enfin un véritable conte de fées avec l'entrepreneur, mais certains internautes se posent des questions depuis qu'ils ont remarqué que Mujdat et la pote de Laura Lempika ne se suivent plus sur Instagram. Effectivement, quand on entre leur nom dans la barre de recherche, ils n'apparaissent plus dans leurs abonnés et dans leurs abonnements sur le réseau social. Par contre, leurs photos à deux sont toujours en ligne. Se seraient-ils séparés ? Y aurait-il un soucis entre eux ?