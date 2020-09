Mika et Zazie bientôt de retour dans The Voice pour une édition spéciale ?

Ce n'est pas les chaises musicales mais les fauteuils musicaux dans The Voice. Chaque année, l'équipe des coachs change avec des départs, des arrivées et des retours. Lors de la saison 9, qui a sacré Abi vainqueur, Pascal Obispo, Amel Bent, Lara Fabian et Marc Lavoine formaient une équipe de choc. Mais alors que la saison 10 sera tournée en novembre, seuls Marc Lavoine et Amel Bent feront leur retour. Un petit nouveau débarquera : Vianney, et un ancien fera son grand retour : Florent Pagny.

Mika et Zazie bientôt de retour dans The Voice ?

Ce n'est d'ailleurs pas le seul "ancien" à faire son retour dans le télé-crochet. Selon Le Parisien, Mika et Zazie s'apprêteraient eux aussi à revenir, non pas dans la saison 10, mais dans une prochaine édition spéciale puisqu'elle célébrera les 10 ans de l'émission. Pour rappel, les deux stars avaient préféré quitter leur rôle de coach pour se consacrer à leurs projets musicaux. Mika avait sorti son nouvel album intitulé "My Name is Michael Holbrook" l'an dernier tandis que Zazie avait dévoilé un nouvel album intitulé "Essenciel".

En revanche, on ne sait pas encore qui seront les deux autres jurés de cette émission qui ne devrait pas être diffusée avant courant 2021. S'agira-t-il de Jenifer ? Pascal Obispo ? Louis Bertignac ? Garou ? Julien Clerc ? Soprano ? Affaire à suivre.