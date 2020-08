Miley Cyrus : boules à facettes, paillettes... la chanteuse en mode disco dans le clip Midnight Sky

Entre sa rupture avec Liam Hemsworth, avec qui le divorce vient seulement d'être officiel, sa relation très courte avec Kaitlynn Carter ou encore sa rupture récente avec le chanteur australien Cody Simpson, Miley Cyrus a beaucoup fait parler d'elle pour sa vie sentimentale ces derniers mois. Mais l'ex-star Disney Channel n'en reste pas moins présente sur la scène musicale... où elle assure ! "Rencontrez Miley Cyrus.... à nouveau. #SheIsComing #ButForRealThisTime", teasait-elle il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux... Eh bien elle est là !

Après Mother's Daughter et Slide Away, Miley Cyrus dévoile le clip de Midnight Sky

Après avoir retrouvé son côté provoc' pour défendre les femmes dans "Mother's Daughter" et évoqué sa rupture avec Liam Hemsworth dans le clip de "Slide Away", la chanteuse revient ce vendredi 14 août 2020 avec un nouveau titre intitulé Midnight Sky... mais aussi son clip ! Eh oui, celle que l'on a pu voir dans Black Mirror ne fait pas les choses à moitié. Boules à facette, paillettes, pantalon pattes d'éléphant, body... La chanteuse semble à son aise dans un univers disco/glam digne des années 80. Un clip réalisé par l'interprète de Wrecking Ball elle-même.

Après Mother's Daughter et Slide Away, Midnight Sky est le 3e single de "She Is Miley Cyrus", son 7e album attendu dans les prochains mois. On a hâte !