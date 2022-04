Michele Morrone : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'acteur de 365 Dni

1. Michele Morrone a écrit des chansons de la saga

Après le succès de 365 jours (365 Dni en VO) sur Netflix, le film avec Michele Morrone (Massimo Toricelli) et Anna-Maria Sieklucka (Laura Biel) a eu une suite appelée 365 jours : Au lendemain (365 Dni 2). Et si les fans de la saga hot en mode Cinquante nuances de Grey (Fifty Shades of Grey) ont kiffé le body de rêve de l'acteur, sachez qu'il est aussi chanteur et musicien. Michele Morrone a d'ailleurs écrit des chansons de la saga, dont la célèbre Feel It. Et il avait sorti un album en 2020 : "Dark Room".