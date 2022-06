Mélanight dévoile le prix piquant et la liste de toutes ses chirurgies esthétiques : "excusez moi papa et maman"

Mélanight n'a jamais caché avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-loisirs, le journaliste lui a demandé de faire la liste de ses opérations et de donner le prix de chacune.

"J'ai refait les seins en premier, ça coûte 4000 euros. J'ai ensuite fait une réduction mammaire à 2500 euros. J'ai fait les dents. Les dents, on est à 6000 euros, des facettes en haut et en bas. J'ai fait le nez à 2500 euros. J'ai fait plein de botox, mais ça, c'est en partenariat. Des liposuccions, j'en ai fait deux ou trois, à 2000 euros à peu près. Je les fais toujours en Turquie, c'est pour ça que les prix sont bas. J'ai fait Tunisie et Turquie" révèle celle qui a récemment expliqué les raisons de son embrouille avec Milla Jasmine.

19 000 euros ? "C'est raisonnable"

L'ex de Romain Benn essaye ensuite de se souvenir quelle autre opération elle aurait bien pu faire. Un ami qui l'a accompagnée pour l'interview lui souffle alors "les fesses". "Ah non, j'ai pas fait les fesses, je suis anti-fesses !". "Mais pourquoi votre ami dit les fesses ?" lui demande, surpris, Jordan De Luxe. "Parce qu'il dit que j'ai des grosses fesses ! Mais ce n'est pas de ma faute, quand je mange, je grossis des fesses, moi" explique Mélanight.

L'interviewer lui révèle alors que le montant total de ses chirurgies serait de 19 000 euros. "C'est pas mal, mais on va dire qu'on va calculer ça en 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais de la télé. Ça fait 5 ans que je fais de la chirurgie, donc franchement, de ce point de vue là, on peut dire que c'est raisonnable" affirme celle qui s'est clashée avec Haneia, avant de conclure en montrant son visage : "Bah excusez moi papa et maman, j'avais quelques problèmes et quelques complexes".