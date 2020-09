Megan Thee Stallion : Tory Lanez dément lui avoir tiré dessus... dans le titre "Money Over Fallouts"

Tory Lanez a-t-il tiré sur Megan Thee Stallion ? Accusé d'avoir tiré dans le pied de l'interprète de Savage dans la nuit du 12 juillet 2020, le rappeur démentait fermement... avant que TMZ ne dévoile un texto dans lequel il s'excuse et reconnaît lui avoir tiré dessus parce qu'il était ivre. "Je sais que tu ne me reparleras probablement plus jamais, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé de ce qu'il s'est passé, du plus profond de mon coeur. J'étais juste trop bourré. Ça n'aurait jamais dû arriver et je ne peux rien y changer. Je me sens horrible parce que j'étais vraiment trop saoul.", écrivait-il.

Tory Lanez dément avoir tiré sur Megan Thee Stallion

Silencieux jusque là, Tory Lanez s'est exprimé sur cette affaire dans son titre Money Over Fallouts... dans lequel il continue de nier avoir tiré sur Megan malgré ce texto : "Je ne peux pas pleurer maintenant, je vais en rire plus tard. Meuf tu as eu le culot d'écrire cette déposition, dans une déclaration sous serment, sachant que je n'étais pas mis au courant. Mais je suis vrai, j'essaie de maintenir ce truc avec toi."

Il s'en prend violemment à la chanteuse : "N'oublie pas que tu étais ma p***, je t'ai porté à bout de bras, je n'aurais jamais fait croire des choses avec toi pour quelques millions, et je pensais que tu étais forte, mais regarde ce que tu me fais/Regarde ce que tu me fais, les gens essaient de me détruire. [...] Comment tu peux t'être fait tirer dans le pied sans que ça ne touche ni un os ou les tendons ?". La pote de Cardi B déclarait "On m'a tiré dans les deux pieds. J'ai dû me faire opérer pour enlever les balles. C'était hyper effrayant. (...) Ce fut la pire expérience de ma vie. (...) Heureusement, les balles n'ont pas touché d'os."