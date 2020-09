Megan Thee Stallion : Tory Lanez avoue enfin lui avoir tiré dessus parce qu'il était "trop bourré"

Les excuses de Tory Lanez à Megan Thee Stallion

Toujours boire avec modération, ce n'est pas comme si ce conseil n'était pas souvent répété et affiché dans les rues, le métro ou encore dans les bars. Tory Lanez, lui, ne l'a pas vraiment appliqué le 12 juillet dernier puisque après une soirée bien alcoolisée, il a tiré sur Megan Thee Stallion dans le pied. Eh oui, grâce à TMZ, on peut enfin affirmer que le rappeur est bien responsable de l'agression de l'interprète de Savage.

Le site a dévoilé le texto d'excuses de Tory Lanez, arrêté pour port d'arme à feu le même soir, envoyé juste après son acte violent : "Je sais que tu ne me reparleras probablement plus jamais, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé de ce qu'il s'est passé, du plus profond de mon coeur. J'étais juste trop bourré. Ça n'aurait jamais dû arriver et je ne peux rien y changer. Je me sens horrible parce que j'étais vraiment trop saoul." L'alcool sert malheureusement trop souvent d'excuses aux hommes violents...

"Je n'ai pas mérité de me faire tirer dessus"

Avant que Tory Lanez avoue avoir tiré sur Megan Thee Stallion, la pote de Cardi B avec qui elle a enregistré le son WAP est revenue sur cette nuit de l'enfer où elle a reçu des coups de feu dans les pieds : "On m'a tiré dans les deux pieds. J'ai dû me faire opérer pour enlever les balles. C'était hyper effrayant. (...) Ce fut la pire expérience de ma vie. Et ce n'est pas drôle. Il n'y a pas à rigoler de ça, ni à inventer des histoire. Je n'ai pas mérité de me faire tirer dessus, je n'ai pas fait de la m*rde. Heureusement, les balles n'ont pas touché d'os."