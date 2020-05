Ces vidéos qui nous ont bien fait rire pendant le confinement

La reprise de Jacques Brel par Les Goguettes

Autre parodie à avoir fait le buzz : la reprise de "Vesoul" de Jacques Brel par le groupe Les Goguettes intitulée T'as voulu voir le salon. Dans celle-ci, Valentin Vander s'amuse de la situation du confinement : "T'as voulu voir Macron et on a vu Macron... Maintenant tout est plus clair on sait ce qu'il faut faire ! Pour pas se contaminer il faut se confiner, mais pour se déconfiner il faut être immunisé, pour être immunisé faut se faire contaminer, pour se faire contaminer il faut se déconfiner, CQFD", chante-t-il. Depuis sa publication le 21 avril 2020, la vidéo a dépassé les 4 millions de vues ! Un bel exploit !