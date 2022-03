Mattéo (Koh Lanta 2022) : sa carrière de danseur brisée par l'émission ? "J'ai pris le risque"

Grâce à sa carrière de sportif professionnel, la visite médicale de Mattéo - un danseur classique de 20 ans, n'a été qu'une formalité au moment de valider son casting pour Koh-Lanta : Le Totem Maudit, la nouvelle édition de l'émission culte de TF1. En revanche, les médecins auraient longuement tenté de le dissuader d'y participer. La raison ? Par peur de voir sa carrière prendre fin.

Les médecins pas chauds face à la participation de Mattéo

Ce n'est pas un secret, une participation au jeu d'aventure laisse toujours des traces. Entre les candidats qui se blessent sur l'île durant les épreuves, et ceux qui perdent énormément de poids ou reviennent fatigués une fois le tournage terminé, Koh-Lanta peut s'avérer plus dangereux qu'on ne l'imagine.

"Des médecins m'ont dit qu'ils n'allaient pas me déclarer inapte, parce que j'étais apte, mais qu'ils s'inquiétaient pour moi, s'est souvenu Mattéo lors d'un live organisé sur Instagram. Parce que j'ai 20 ans, je suis en début de carrière, je suis en train de me professionnaliser, donc c'est un des moments les plus importants pour ma carrière."

Des craintes qui ont rapidement été comprises et assimilées par le candidat, "Effectivement, à Koh-Lanta, on peut se blesser, on peut avoir des séquelles physiques très très lourdes", mais qui n'ont malgré tout pas été écoutées, "On m'a dit : 'Si tu ne vas pas trop loin dans le jeu ça va, mais si tu vas loin, ça va être hyper violent et tu vas mettre du temps à t'en remettre'. J'ai pris le risque".

"C'était un risque que j'étais prêt à prendre"

Une attitude de tête brûlée qui peut surprendre au regard des enjeux, mais un choix qui était finalement logique pour Mattéo. Il l'a en effet rappelé, "C'était un risque que j'étais prêt à prendre pour faire Koh-Lanta parce que c'était un rêve, et parce que j'avais envie de montrer ça à tout le monde".

Et s'il ne peut bien évidemment rien dévoiler des prochains épisodes, il l'a déjà assuré, il ne regrette en rien son choix car il n'a rien eu à déplorer sur l'île, "J'ai pris le risque, je ne me suis pas blessé". Il l'a dévoilé tout sourire, "Tout va bien, j'ai eu la grande chance de pas me blesser. J'ai pas de blessures irréversibles qui m'empêchent de danser."