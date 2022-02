MasterChef bientôt de retour à la télé... mais pas sur TF1

La mode est aux come-back ! Star Academy, Star à domicile... En ce moment, les productions font de plus en plus revenir d'anciennes émissions stars à l'antenne. Depuis quelques temps, de nombreuses annonces recherchant des cuisiniers apparaissent sur les sites de casting. Aucune info sur l'émission n'est abordée mais on découvre un adresse mail : cuisinieramateur@endemolfrance. Et il s'avère que la boîte de production chercherait absolument à relancer MasterChef ! L'émission de cuisine, animée par Carole Rousseau, Sébastien Demorand puis Sandrine Quétier, a été diffusée pendant 5 ans sur TF1, de 2010 à 2015. La dernière saison avait été déprogrammée de la première chaine à cause de mauvaises audiences puis diffusée sur NT1, maintenant appelée TFX. Deux nouvelles versions du programme aurait été préparées : une pour TF1 et une pour France 2. Selon nos confrères du Parisien, c'est la deuxième option qui aurait été choisie.

Des surprises...

Trois semaines de tournage seraient déjà prévues à partir de la fin du mois d'Avril. "On a regardé ce qui se faisait sur le marché et MasterChef s'est imposé. Avec les Carnets de Julie et Cuisine ouverte, de Mory Sacko, nous étions déjà sur l'univers de la cuisine, mais on cherchait une émission en prime time qui porte nos valeurs. C'est du lien social, de la proximité, des produits de qualité" confirme Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions, au Parisien. Si, dans les grandes lignes, l'émission restera la même que celle qu'ont connu les téléspectateurs, la chaine déclare qu'il y aura des surprises au niveau des épreuves, du casting et la composition d'un "jury statutaire".

Agathe Lecaron aux manettes

Pour la présentation, la production a exploré plusieurs pistes. Les anciennes animatrices du Meilleur pâtissier sur M6 Faustine Bollaert et Julia Vignali auraient été approchées précise le site du journal. Tout comme Cyril Féraud, qui enchaîne les émissions sur le service public. C'est finalement Agathe Lecaron qui a été choisie pour présenter la nouvelle version. Ce ne sera pas la première fois que l'animatrice des Maternelles se retrouve au coeur d'un concours de cuisine... Elle a effet coanimé Top Chef avec Stéphane Rotenberg en 2011.