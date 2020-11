Star Academy, Secret Story, MasterChef, Popstars... Banijay réfléchit au retour d'émissions stars

Depuis des années, le monde de la télé évolue régulièrement en proposant de nouvelles émissions, mais certaines, comme celles des années 2000, restent plus dans les têtes que d'autres... La plupart, Star Academy, Popstars, MasterChef..., ne sont plus diffusées à l'heure actuelle et de nombreux téléspectateurs ne seraient pas contre leur retour, bien au contraire. Alors, ont-ils raison d'y croire ? De nouvelles infos devraient leur donner bon espoir.

"On est en train de réfléchir à comment les faire revenir en France"

En effet, dans une interview accordée à Variety, François de Brugada, le PDG de Banijay France (rachetée par Endemol Shine) explique qu'ils sont en train de se pencher sur le retour de quelques programmes stars : "Nous cherchons constamment de nouvelles façons de rafraîchir, réinventer et relancer des programmes historiques comme Secret Story, MasterChef, Star Academy, Fear Factor, Popstars et Mon Incroyable Fiancé. On est en train de réfléchir à comment les faire revenir en France."

Le possible retour de Star Academy et Popstars, qui a lancé la carrière de M.Pokora, Sheryfa Luna, Whatfor, L5, Diadems, n'est pas vraiment un secret puisque Endemol y réfléchit depuis plusieurs années maintenant : "Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Star Ac nouvelle génération (...) Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands primes avec des lives", a confié le directeur des programmes et de la création du développement de la boîte de production, Vincent Panazzo, avant de teaser le come-back pour 2021.