Mask Singer : "Je n'ai pas bossé pour finir en courgette", ce célèbre animateur a mis un stop à l'émission

En plus de la préparation de Danse avec les Stars 2022 dont le casting se dévoile petit à petit, TF1 va (déjà) faire revenir Mask Singer. Eh oui, quelques mois seulement après la victoire du papillon alias Denitsa Ikonomova, Camille Combal reprend du service avec de nouveaux personnages, un nouveau jury et même un nouveau jour de diffusion : la saison 4 débute le mardi 23 août sur TF1. Mais pour cette nouvelle édition, on peut déjà rayer un nom de la liste des candidats potentiels : Jean-Pierre Foucault !

Jean-Pierre Foucault a dit non à Mask Singer

L'animateur culte de TF1 l'a avoué : il ne compte pas participer à Mask Singer. Pourtant, la chaîne lui a bien proposé comme il l'a évoqué à Thomas Isle sur Europe 1. Contacté par la production de l'émission de Camille Combal, Jean-Pierre Foucault a expliqué avec humour : "J'ai dit : 'Écoutez, je n'ai pas bossé 50 ans pour terminer en courgette !'". Une réponse drôle mais cash !

Mask Singer n'est d'ailleurs pas la seule émission dans laquelle TF1 voulait l'animateur de l'élection de Miss France. Il explique avoir aussi été contacté pour... Danse avec les stars ! Jean-Pierre Foucault a d'ailleurs confié qu'il suit le concours de danse animé - lui aussi - par Camille Combal.

Dans une interview donnée il y a quelques semaines sur Europe 1, Jean-Pierre Foucault avait évoqué la raison pour laquelle il apparaît moins à la télévision. Et elle est toute simple. "J'ai pratiquement arrêté la télévision. J'ai les Miss et la Française des jeux, mais l'envie m'a quitté (...) La vie est bien faite. Quand je regarde la télé, je ne me dis pas 'Oh j'ai envie d'y être'" avait-il expliqué.