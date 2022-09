Mask Singer 4 : l'étonnante exigence d'une star pour participer à l'émission

Mask Singer 4 : Laëtitia Milot avait une condition particulière et inédite pour son costume

Dans Mask Singer 4 sur TF1, Camille Combal est toujours à l'animation. En revanche, le jury d'enquêteurs a changé par rapport aux saisons précédentes, il est composé de Kev Adams, Vitaa, Chantal Ladesou et Jeff Panacloc. Et alors que la star internationale a été démasquée, alias le Cobra qui dissimulait David Hasselhoff (Alerte à Malibu, K 2000), une autre célébrité a été démasquée dans la même soirée. Il s'agit de la Souris, derrière laquelle se cachait Laëtitia Milot.

L'ex star de Plus belle la vie qui a notamment chanté Libérée, délivrée de La Reine des Neiges et Encore un soir de Céline Dion avait une exigence inédite pour participer à l'émission Mask Singer. Très engagée pour la cause animale, la comédienne mariée à Badri avec qui elle a eu une fille, Lyana, a demandé un costume entièrement vegan. La directrice artistique multicréation du programme, Marie-France Larrouy, a donc réalisé le costume en suivant cette condition particulière.

"La souris est sensible à la protection des animaux donc le challenge sur ce costume, la demande c'était de faire un costume sans cuir, même pas de soie, que du coton, de la paillette. C'est la première fois qu'on me demande un costume totalement vegan" a-t-elle confié, comme relayé dans Télé Loisirs, "C'est pas du cuir, j'ai tenu compte de tes attentes". "Vous voyez, on peut trouver des chaussures confortables, en cuir végétal" a précisé Laëtitia Milot.

"C'est quelque chose que je demande sur tous mes tournages"

Une exigence à laquelle Laëtitia Milot est très attachée. "C'était important pour moi. Au départ, ils voulaient une Souris habillée en cuir. Moi je ne voulais surtout pas de cuir, ni de fourrure !" a-t-elle expliqué à Gala, "Ils m'ont aussi trouvé des chaussures vegan. C'était très bien, j'étais très à l'aise".

"C'est vrai que c'était une de mes conditions. C'est quelque chose que je demande sur tous mes tournages. C'est toujours du faux, même quand on a l'impression que je porte une veste en cuir, c'est du faux cuir" a-t-elle ajouté, "J'aurais d'ailleurs beaucoup aimé chanter La Corrida de Francis Cabrel. J'aurais trouvé ça très symbolique qu'une Souris chante La Corrida".