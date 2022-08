Mask Singer 4 : ce qui ne devait être qu'un détail a rendu fous de joie les internautes

Seulement trois mois après la victoire de Denitsa Ikonomova dans la saison 3, TF1 vient déjà de dégainer Mask Singer 4 ! L'épisode 1 a été diffusé ce mardi 23 août 2022. Les nouveaux enquêteurs, Kev Adams, Chantal Ladesou, Vitaa et Jeff Panacloc ont donc pu commencer leur mission et essayer de dévoiler les 6 premiers costumes qui ont été dévoilés au public : le Bébé, la Souris, le Pain d'épices, l'Éléphant, le Pharaon et le Dalmatien. Mais, lors de la performance de ce dernier, un détail a rendu fou les téléspectateurs.

Des stars parmi les stars

En effet, alors que la célébrité cachée dans le costume du Dalmatien interprétait le titre Highway To Hell d'ACDC, les internautes ont remarqué la présence de La Grande Dame et Paloma, finaliste et gagnante de Drag Race France, parmi les danseuses. Les fans ont rapidement exprimé leur joie sur Twitter.