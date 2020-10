Mask Singer 2 : pourquoi le public ne porte pas de masque

D'autres précautions nécessaires prises par la prod

Comment l'expliquer ? Nos confrères de Télé Loisirs rappellent que, à cette époque, les rassemblements de la sorte étaient encore autorisés, et le masque, non obligatoire. Ils précisent que "la production a toutefois pris des précautions nécessaires. En plus des référents Covid sur le plateau, au nombre de six, et des 60 distributeurs de gel désinfectant présents dans le studio, la production n'a fait venir que des groupes de 8 à 10 personnes de gens qui se connaissaient, et qui étaient déjà en contact les uns avec les autres."