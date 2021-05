Mashle : la date de sortie du Tome 3 annoncée, plusieurs records et une suite déjà prévue

Un lancement record pour Mashle

C'est le 7 avril dernier que Mashle débarquait dans nos librairies. Un nouveau manga aussi badass que drôle (voir notre avis ici) signé Komoto Hajime et issu du Weekly Shonen Jump, qui n'a pas tardé à trouver son public en France. Kazé Manga vient en effet de l'annoncer avec enthousiasme, "En trois semaines, le premier tome s'est déjà vendu à 25 000 exemplaires".

Une simple anecdote ? Pas du tout. La maison d'édition l'a précisé, en plus de faire mieux que "les ventes de The Promised Neverland durant la même période" - autre manga phénomène de ces dernières années, ce qui lui permet de devenir "le meilleur lancement de Kazé Manga", ces premières ventes font surtout de Mashle "le quatrième meilleur lancement jamais réalisé en France, tous mangas confondus". Une performance incroyable pour un manga si jeune, dont le premier chapitre a seulement été publié en janvier 2020 au Japon.

Et le point positif, c'est que le Tome 2 - sorti en même temps, a connu un succès identique sur la même période, avec 20 000 exemplaires vendus. De quoi officialiser l'intérêt du public pour cette histoire et lui ouvrir les portes d'un futur radieux.

La suite déjà programmée

Car oui, là où ces chiffres peuvent nous paraître abstraits, ce succès est en réalité très important et permet à Mashle d'espérer un bel avenir chez nous. Ainsi, contrairement à certains titres qui s'arrêtent en cours de route en France, la faute à des ventes insuffisantes, les aventures de Mash ne semblent clairement pas près de s'arrêter.

A ce sujet, vous pouvez déjà sortir votre agenda et y cocher la date du 2 juin 2021, puisque c'est ce jour-là que le Tome 3 de Mashle sera publié. Mieux, Kazé Manga l'a déjà promis, les Tomes 4, 5 et 6 suivront également et seront tous disponibles d'ici la fin de l'année.

Si après ça vous hésitez encore à vous lancer dans cette lecture, on ne sait plus quoi faire pour vous.